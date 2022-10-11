Глава МИД Франции призвала сохранять диалог с Путиным

Фото: kremlin.ru

Франция должна сохранять диалог с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на украинский конфликт, сообщила министр иностранных дел страны Катрин Колонна, которую цитирует Pravda.Ru.

По ее словам, Париж выступает против экономической изоляции России. Попытки отрезать РФ от мирового сообщества министр назвала "худшей политикой".

Колонна напомнила, что именно переговоры с Москвой позволили отправить представителей МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Она также подчеркнула, что конфликт на Украине рано или поздно завершится, однако "Россия навсегда останется нашим соседом".

Ранее депутат французского Национального собрания Арно Ле Галль допустил неэффективность ограничительных мер Европейского союза против РФ. Ле Галль отметил, что страдать из-за ограничений, введенных против РФ, в итоге приходится промышленности Франции, а также простому народу.

При этом депутат уточнил, что не выступает против санкций в целом, однако желает узнать, что является реальным эффектом санкций как на российскую, так и на французскую экономику и предусматривают ли ЕС и Франция возможность пересмотра сути данных ограничительных мер и их цели.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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