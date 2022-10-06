06 октября, 20:42Экономика
ЕС приостановил санкции на транспортировку нефти с "Сахалина-2" для Японии
Фото: ТАСС/Петр Цырендоржиев
Евросоюз временно вывел из-под санкций морскую транспортировку нефти в Японию в рамках проекта "Сахалин-2". Соответствующий документ опубликован на сайте официального журнала ЕС.
Согласно этому решению, действие санкций будет приостановлено с 5 декабря 2022 года до 5 июня 2023 года. Действие ограничений также не будет распространяться на техническую помощь, брокерские услуги и финансирование, связанные с поставками топлива в Японию.
30 июня Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператор нефтегазового проекта Sakhalin Energy должен быть сменен на новое юрлицо.
2 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании ООО "Сахалинская энергия" в качестве нового оператора проекта "Сахалин-2" с регистрацией в Южно-Сахалинске.
Несмотря на это решение, японские власти попросили компании Mitsubishi и Mitsui остаться в проекте "Сахалин-2" при новом операторе.
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