Shell отказалась от участия в российском операторе "Сахалин-2"

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Концерн Shell не будет принимать участие в российском операторе проекта "Сахалин-2" "Сахалинская энергия", заявили в компании.

"Shell не будет участвовать в новом операторе, созданном распоряжением правительства РФ для эксплуатации завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2". Мы уведомили правительство России и наших партнеров из Sakhalin Energy Investment Company о том, что мы не будем приобретать долю в новом операторе и оставляем за собой все наши законные права", – приводит РИА Новости заявление концерна.

Там также отметили, что Shell следит за развитием связанных с контрактом на поставку СПГ событий, а также рассматривает различные варианты, исходя из правовых требований и соглашений.

Указ, согласно которому оператор нефтегазового проекта Sakhalin Energy должен быть сменен на новое юрлицо, был подписан Владимиром Путиным 30 июня. 2 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании ООО "Сахалинская энергия" в качестве нового оператора проекта "Сахалин-2" с регистрацией в Южно-Сахалинске.