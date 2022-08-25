Mitsubishi намерена остаться в проекте "Сахалин-2" при новом операторе – СМИ

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Японская корпорация Mitsubishi приняла решение сохранить свою долю в нефтегазовом проекте "Сахалин-2". Об этом пишет газета Nihon.
В материале поясняется, что обе компании, как ожидается, должны объявить о своих решениях до конца этого месяца при детальном анализе действий российской стороны. При этом, как подчеркивается в статье, неизвестно, получат ли японские компании одобрения от российской стороны.
Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что, по его мнению, компании Mitsubishi и Mitsui должны остаться в проекте "Сахалин – 2" при новом операторе. По его словам, он провел встречу с главой Mitsui и попросил его положительно рассмотреть возможность продолжения участия в проекте. Аналогичную просьбу он адресовал и руководству Mitsubishi.
Указ, согласно которому оператор нефтегазового проекта Sakhalin Energy должен быть сменен на новое юрлицо, был подписан Владимиром Путиным 30 июня. 2 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании ООО "Сахалинская энергия" в качестве нового оператора проекта "Сахалин – 2" с регистрацией в Южно-Сахалинске.
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