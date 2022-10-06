Посла Франции вызвали в МИД РФ из-за поставок оружия Украине

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Посла Франции в Москве вызвали в МИД РФ из-за поставок вооружений Украине. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"С российской стороны (послу. – Прим. ред.) было указано на угрозы, возникающие вследствие увеличения поставок вооружений и техники киевскому режиму, наращивания учебно-тренировочных программ по подготовке украинских военных", – говорится в сообщении.

В ведомстве указали главе французской дипмиссии на то, что факт поставок оружия Украине противоречит утверждениям Парижа о том, что Франция заинтересована в мирном урегулировании конфликта. Там также напомнили о различных попытках срыва заседаний Совбеза ООН, где сейчас председательствует Франция, и случаях лишения России возможности участия в них.

"Была обозначена неприемлемость создания препятствий и процедурных ухищрений с целью затягивания созыва и срыва проведения важных заседаний СБ ООН или лишения российских представителей возможности полноценного в них участия", – добавили в МИД.

Ранее МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева из-за решения о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как позже рассказал сам дипломат, там ему предложили осудить политику Москвы и пообещали поддержку.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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