Посла РФ в Польше вызвали в МИД страны из-за референдумов

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Посла РФ в Польше Сергея Андреева вызвали в МИД республики из-за решения о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщил в эфире телеканала ТВН24 замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

Он подчеркнул, что отношения с Россией сейчас, по сути, заморожены – нет никаких дипломатических контактов за исключением встреч, когда в МИД вызывают посла Андреева.

"Сегодня такая встреча состоится. В 11:00 (12:00 мск) посол Сергей Андреев будет вызван в МИД в связи с действиями России на прошлой неделе", – сказал он.

Пшидач уточнил, что собирается выразить послу РФ протест в связи с присоединением ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России и заявить о непризнании такого решения.

2 октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму проекты федеральных конституционных законов о принятии субъектов в состав России. Кроме того, на ратификацию вынесены международные договоры.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.



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