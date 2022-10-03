Посол РФ в Польше сообщил, что в МИД республики ему предложили осудить действия России

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Послу РФ в Польше Сергею Андрееву в МИД республики предложили осудить политику российских властей, пообещав поддержку. Об этом дипломат сообщил журналистам по итогам визита в министерство, передает РИА Новости.

"Было открытым текстом сказано: "Вот вы служите преступному режиму Владимира Путина, но если вы пожелаете от него отмежеваться, осудить, то здесь, в свободном мире, есть все для этого возможности, и мы готовы оказать вам поддержку", – процитировал Андреев сотрудников МИД Польши.

Такой подход он назвал вербовочным, а также признался, что в его практике это впервые – раньше он "с такой наглостью и хамством не сталкивался". Андреев добавил, что МИД Польши прекрасно осведомлен о твердой позиции российских дипломатов.

"Смысл был именно в том, что у российских дипломатов в Польше имеется возможность, если они хотят выступить с осуждением своих властей, в любой момент это сделать, и это встретит поддержку польских властей и общественности", – сказал он.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Сергея Андреева вызвали в МИД республики из-за решения о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он подчеркнул, что отношения с Россией сейчас, по сути, заморожены – нет никаких дипломатических контактов за исключением встреч, когда в МИД вызывают посла Андреева.

Пшидач уточнил, что собирается выразить послу РФ протест в связи с присоединением ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России и заявить о непризнании такого решения.

2 октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму проекты федеральных конституционных законов о принятии субъектов в состав России. Кроме того, на ратификацию вынесены международные договоры.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.



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