В МИД РФ прокомментировали предложение послу России в Польше выступить против спецоперации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поступившее от МИД Польши предложение российскому послу Сергею Андрееву судить проведение специальной военной операции на Украине является грубейшим нарушением общепризнанных правил дипломатического общения, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Этот подлый по своему замыслу заход на посла России является грубейшим нарушением общепризнанных правил дипломатического общения и демонстрирует пренебрежение польским внешнеполитическим ведомством всех мыслимых норм профессиональной этики. Решительно осуждаем эту наглую провокацию", – приводятся ее слова на сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что подобные предложения звучат не впервые, однако данные попытки никогда не увенчаются успехом. Она также призвала официальных представителей остальных государств учитывать подобные неприемлемые в дипломатическом сообществе методы работы.

"Тот факт, что сотрудники министерств иностранных дел ряда западных государств взяли на вооружение провокационный инструментарий, в корне подрывает к ним доверие как к дипломатам", – подчеркнула представитель министерства.

Накануне МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева из-за решения о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как позже рассказал сам дипломат, там ему предложили осудить политику Москвы и пообещали поддержку.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!