В МИД РФ прокомментировали предложение послу России в Польше выступить против спецоперации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Поступившее от МИД Польши предложение российскому послу Сергею Андрееву судить проведение специальной военной операции на Украине является грубейшим нарушением общепризнанных правил дипломатического общения, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Этот подлый по своему замыслу заход на посла России является грубейшим нарушением общепризнанных правил дипломатического общения и демонстрирует пренебрежение польским внешнеполитическим ведомством всех мыслимых норм профессиональной этики. Решительно осуждаем эту наглую провокацию", – приводятся ее слова на сайте ведомства.
Захарова подчеркнула, что подобные предложения звучат не впервые, однако данные попытки никогда не увенчаются успехом. Она также призвала официальных представителей остальных государств учитывать подобные неприемлемые в дипломатическом сообществе методы работы.
"Тот факт, что сотрудники министерств иностранных дел ряда западных государств взяли на вооружение провокационный инструментарий, в корне подрывает к ним доверие как к дипломатам", – подчеркнула представитель министерства.
Накануне МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева из-за решения о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как позже рассказал сам дипломат, там ему предложили осудить политику Москвы и пообещали поддержку.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: