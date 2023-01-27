Джонсон назвал "нормандский формат" переговоров по Украине дипломатической имитацией

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "нормандский формат" переговоров по Украине являлся лишь дипломатической имитацией. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нормандским форматом" называются переговоры по мирному урегулированию на Украине, впервые прошедшие в июне 2014 года в Нормандии. Тогда в них участвовали представители России, Украины, Франции и Германии.

Джонсон заявил, что мирные переговоры, включавшие в себя Минские соглашения, никуда не продвигались. По мнению политика, необходимо было ввести санкции против России еще в 2014 году.

"Какие-то санкции мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию под названием "нормандский процесс" и ничего не добились, а Путин сделал вывод, что Запад не станет его останавливать", – заявил он.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время. Она заявила, что выигранное время помогло Киеву стать сильнее.

Президент России Владимир Путин назвал слова Меркель о Минских соглашениях неожиданными и разочаровывающими. Он заявил, что ожидал искренности от руководства ФРГ по отношению к РФ и не ожидал услышать подобное от бывшего канцлера.

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