Олланд откровенно высказался о Минских соглашениях

Фото: ТАСС/Gonzalo Fuentes/АР

Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление армии, заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд в интервью изданию Kyiv Independent.

По его словам, бывший канцлер Германии Ангела Меркель была права – с 2014 года Украина усилила свой военный потенциал.

"Действительно, украинская армия была совсем другой, чем в 2014 году. Стала лучше обучена и оснащена. Это заслуга Минских соглашений, что Киев получил такую возможность", – отметила политик.

Олланд подчеркнул, что геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Западу была нужна передышка.

Ранее Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Украине время. Она заявила, что выигранное время помогло Киеву стать сильнее.

Президент России Владимир Путин назвал слова Меркель о Минских соглашениях неожиданными и разочаровывающими. Он признался, что исходил из искренности руководства ФРГ по отношению к РФ и не ожидал услышать подобное от бывшего канцлера.

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