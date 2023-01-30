Джонсон рассказал о своем разговоре с Путиным перед началом спецоперации

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскрыл подробности своего разговора с президентом России Владимиром Путиным перед началом российской спецоперации на Украине. Об этом пишет газета Daily Mail.

Джонсон заявляет, что Путин в ходе долгого и "максимально экстраординарного телефонного разговора" пытался напугать британского премьера в ответ на его предупреждения о недопустимости проведения спецоперации.

"Он сказал: "Борис, вы говорите, что Украина не вступит в НАТО в скором времени. О каком именно времени идет речь?" И я сказал: "Она не вступит в НАТО в обозримом будущем. Вы прекрасно это знаете", – поделился экс-премьер.

По словам Джонсона, в разговоре с Путиным он сообщил, что начало военных действий со стороны России будет "полной катастрофой" и приведет к санкциям Запада против РФ. Экс-премьер также предупредил российского лидера, что НАТО приблизится к границам РФ, а Украина получит поддержку со стороны Великобритании.

Джонсон также заявил, что Украина вряд ли бы вошла в НАТО, так как против вступления страны в альянс выступали Франция и ФРГ.

Ранее экс-премьер Великобритании рассказал, что "нормандский формат" переговоров по Украине являлся лишь дипломатической имитацией. Джонсон сказал, что мирные переговоры, включавшие в себя Минские соглашения, никуда не продвигались, и заявил, что ввести санкции против России нужно было еще в 2014 году.

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