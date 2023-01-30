20:12Политика
Слова Джонсона о разговоре с Путиным ведут к эскалации напряженности в Европе
Фото: depositphotos/junek.jakub@gmail.com
Слова бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона о разговоре с президентом России Владимиром Путиным ведут к эскалации напряженности в Европе и углублению конфронтации, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Лондоне.
Ранее Джонсон заявил, что Путин в ходе долгого разговора пытался напугать британского премьера в тот момент, когда Джонсон предупреждал о недопустимости проведения СВО.
Кроме того, политик Тобиас Эллвуд сказал, что Британия участвует в конфликте на Украине и ей необходимо встретиться с Россией напрямую.
В посольстве подчеркнули, что слова Джонсона и Эллвуда ведут только к увеличению военно-политической напряженности в Европе и углублению конфронтации.
Отмечается, что с каждым днем Великобритания намного сильнее втягивается в конфликт на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ложью слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в телефонном разговоре между ним и Владимиром Путиным накануне начала спецоперации российский лидер ему угрожал.
По словам Пескова, экс-премьер мог намеренно оболгать президента РФ, на фоне чего возникает вопрос о необходимости данного заявления.
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