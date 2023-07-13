Экс-премьер Британии Джонсон назвал самого большого врага Киева в Европе

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Наибольшим врагом Киева, за исключением армии России, стала усталость Европы от Украины. Об этом заявил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Это истощение остального мира, и особенно сторонников Украины, в том, чтобы убедиться, что они победят", – заявил он.

Британский политик назвал победу Киева "жизненно важной для демократии и свободы во всем мире". Он призвал Соединенные Штаты продолжать оказывать поддержку Украине.

Кроме того, Джонсон поддержал решение американского лидера Джо Байдена о предоставлении кассетных боеприпасов Киеву.

Помощник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан 7 июля сообщил, что американская сторона передаст украинской армии кассетные боеприпасы. В администрации США заявили, что Киев будет использовать эти боеприпасы только на своей территории, минимизируя риски для собственных граждан.

Позже президент США Джо Байден сказал, что решение отправить Киеву кассетные боеприпасы было принято из-за того, что и у Украины, и у США заканчиваются обычные снаряды. Он признался, что подобное решение было для него непростым.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу прокомментировал эту новость. Он заявил, что РФ оставляет за собой право использовать против ВСУ аналогичные боеприпасы.

Во вторник, 11 июля, украинская армия обстреляла Токмак Запорожской области кассетными боеприпасами. Попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из города в сторону Васильевки. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что применение кассетных боеприпасов Киевом вынуждает Москву принимать контрмеры. Он уточнил, что выбирать конкретные меры будет исключительно министерство обороны.

Минобороны РФ предупредило о возможном использовании кассетных боеприпасов против ВСУ