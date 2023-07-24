В Киевской области решили изменить герб из-за его схожести с московским

Фото: wikimedia.org/SVG Alex K./Файл:Herb Kyivskoi oblasti 1.svg, общественное достояние

Власти Киевской области намерены изменить герб и флаг региона из-за схожести с символами Москвы и Подмосковья – на всех изображен Георгий Победоносец. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко на своей станице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной террористической и запрещенной в РФ).

"Официальная символика Киевской области должна быть изменена! Сегодня представил <...> первые наработки геральдистов по новому гербу и флагу области. Дальше будет широкое обсуждение в общинах", – написал он.

По его словам, специалисты предлагают изобразить ангела в качестве нового символа региона. Рассматривается четыре варианта с изображением духовного существа на разных фонах, в том числе синем, белом или пурпурном.

В середине июля стало известно, что Киевский горсовет запретил публичную демонстрацию русскоязычной музыки и книг на территории украинской столицы. Под запрет также попали концерты и культурно-образовательные услуги на русском языке.



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