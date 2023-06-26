В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за русофобию

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В России планируют ввести уголовную ответственность за проявление русофобии. В Госдуме уже приступили к поиску подобных правовых норм совместно с профильными ведомствами и экспертами. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на вице-спикера нижней палаты парламента Ирину Яровую.

По ее словам, защита от русофобии коснется граждан РФ и соотечественников. В качестве примеров русофобии депутат назвала отказ в трудоустройстве либо медпомощи, снятие показа постановок в театре, ограничения на использование русского языка.

При этом, подчеркнула Яровая, основная ответственность за проявление русофобии лежит на политиках европейских стран и США.

Для того, чтобы противодействовать подобным нарушениям, депутат собирается обратиться в МИД РФ с просьбой организовать офисы для оказания бесплатной юридической помощи пострадавшим от русофобии гражданам России.

По мнению экспертов, законодателям для начала необходимо дать четкое определение термина "русофобия".

Член правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин напомнил, что в Уголовном кодексе РФ уже есть несколько статей, по которым может применяться наказание за подобные действия. Например, статья 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", если речь идет о призывах к нарушению прав россиян по факту их гражданства.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что нынешние руководители Украины превратили русофобию в товар, а их цель – не победа над Россией, а получение личных дивидендов.

Он добавил, что украинские лидеры "неплохо справляются" с достижением этой цели. По словам Нарышкина, у президента Украины Владимира Зеленского, только по официальным данным, есть недвижимость в Италии, Великобритании, США и на Кипре.