В МИД РФ прокомментировали заявление президента Чехии в отношении россиян

Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

Заявление президента Чехии Петра Павела в отношении граждан России отражает соответствующую степень русофобии на Западе и вызывает сожаление. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Грушко.

"Знаете, обычно мы стараемся не комментировать заявления президентов. В данном случае я оставляю это на его совести и на суд чешского народа, президентом которого он является", – также отметил политик.

Ранее лидер Чехии сказал, что за всеми россиянами, которые живут в западных странах, нужно сейчас следить внимательнее, чем раньше. Такой подход использовали США в отношении японских граждан, приехавших в начале Второй мировой войны, подчеркнул он.

Больше половины уехавших после начала СВО россиян вернулись в РФ, а те, кто остается за рубежом, еще могут вернуться, пока такая возможность не пропала, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также напомнил слова президента Чехии, который недавно предложил живущих за пределами РФ россиян отправлять в концлагеря.

О том, что больше половины уехавших россиян вернулись в РФ, в ходе ПМЭФ сообщил Владимир Путин. При этом он отметил, что не имеет ничего против того, чтобы граждане страны жили или работали за рубежом.