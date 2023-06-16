Путин сообщил, что половина уехавших из страны россиян вернулась

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Примерно половина россиян, уехавших из страны в последнее время, уже вернулась. Об этом сообщил Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"50%, по нашим скромным подсчетам, от тех, кто выехал, уже вернулись. Этот процесс продолжается, но, если кто-то хочет жить в другом месте, – ради бога", – сказал он.

Президент добавил, что не видит ничего плохого в том, что часть россиян живет и работает за пределами страны.

Ранее отмечалось, что сотрудники, работающие дистанционно из-за рубежа, есть в 9% российских компаний. Чаще всего на удаленке в России и за рубежом работают IT-специалисты и дизайнеры, сообщили аналитики.

Также известно, что на российском рынке труда сложился дефицит топ-менеджеров. Одной из причин такого явления в кадровых агентствах назвали эмиграцию.