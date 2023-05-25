На рынке труда в РФ сложился дефицит топ-менеджеров из-за эмиграции – СМИ

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На российском рынке труда сложился дефицит топ-менеджеров. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на опрошенные кадровые агентства.

Одной из причин такого явления в агентствах назвали эмиграцию. Помимо этого, немалую роль сыграл и рост спроса на новые навыки и компетенции.

По словам партнера рекрутинговой компании Cornerstone Ольги Ворошиловой, за последний год спрос на топ-менеджеров вырос почти в два раза. При этом чаще всего управленцев ищут организации, которые занимаются нефтедобычей, металлами, химическим производством и агробизнесом.

Российские компании выбирают разные способы решения проблемы дефицита топ-менеджеров. Так, по словам управляющего партнера рекрутингового агентства "Руспартнерс" Дины Акимовой, некоторые фирмы разрешают уехавшим сотрудникам работать удаленно, другие готовы рассматривать вариант, когда топ-менеджер работает одновременно в двух организациях, которые при этом не конфликтуют по бизнесу.

Многие компании также прибегают к увеличению зарплаты управленцам, чтобы повысить привлекательность рабочего места. За последнее время зарплаты топ-менеджеров уже выросли на 30–50%, добавила Акимова.

Ранее сообщалось, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" обратилась с инициативой по введению в России шестидневной рабочей недели к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

По мнению авторов идеи, из-за растущего числа санкций выросла нагрузка на экономический сектор, и, несмотря на то, что экономика страны вынесла удар, необходимы дополнительные инвестиции.

Тем не менее в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) негативно восприняли предложение о введении шестидневной рабочей недели в РФ. В организации напомнили, что действующие законодательные нормы устанавливают 40-часовую трудовую неделю.