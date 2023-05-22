Аналитики выяснили, что россиянам стали меньше нравиться корпоративы

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Почти каждый второй житель России отказался посетить последний корпоратив. Каждый третий не пришел по уважительной причине, а 15% заявили, что просто прогуляли, передает "Газета.ру" со ссылкой на опрос платформы по поиску работы SuperJob.

Стало известно, что около 52% россиян положительно оценивают корпоративные мероприятия, которые проводит их работодатель. 16% опрошенных такие события очень любят, 36% скорее просто нравятся. Однако 48% респондентов заявили, что не любят подобные мероприятия. 18% категорически против подобного, 30% просто не нравятся.

В сравнении с 2021 годом жители РФ стали чаще заявлять, что не любят корпоративы. Среди самых популярных аргументов респонденты назвали неинтересный формат и плохую организацию мероприятия. При этом среди неодобряющих корпоративы женщин больше, чем мужчин, – 60 против 45%. Положительно к мероприятиям на работе чаще относятся специалисты в возрасте от 35 до 44 лет.

Кроме того, аналитики выяснили, что около 52% россиян присутствовали на последнем корпоративе. 33% сообщили, что не посетили его по уважительной причине, 15% – просто прогуляли. Отмечается, что и тех и других намного больше работников, которым корпоративные праздники не нравятся.

Ранее стало известно, что в 2023 году увеличение зарплат продолжится во многих сферах. По словам аналитиков, к декабрю специалисты смогут увидеть прибавку жалования на 5–10%.