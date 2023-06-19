Лидеры Украины сделали русофобию товаром для личной выгоды – Нарышкин

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Нынешние руководители Украины превратили русофобию в товар, а их цель – не победа над Россией, а получение личных дивидендов. Об этом в интервью "Российской газете" заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

"Нынешние правители Украины, к несчастью для украинского народа, – люди глубоко циничные и беспринципные. Они давно превратили русофобию в товар и не скрывают, что их цель не утопическая победа над Россией, а получение личных дивидендов", – подчеркнул он.

Как объяснил глава СВР, лидеры Украины "неплохо справляются" с достижением этой цели. Он отметил, что у президента Украины Владимира Зеленского, только по официальным данным, есть недвижимость в Италии, Великобритании, США и на Кипре.

Кроме того, Нарышкин добавил, что все больше украинских политиков не поддерживают киевский режим и не хотят участвовать в уничтожении собственного государства.

Ранее Нарышкин заявил, что западные военные аналитики сомневаются в успехе контрнаступления ВСУ. Как уточнил глава СВР, эксперты считают цели Киева недостижимыми.

По его словам, на Западе также допускают, что контрнаступление может привести к прямо противоположным результатам, вплоть до потери Украиной своей государственности.

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