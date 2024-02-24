03:31Политика
МИД ФРГ изменил написание названия украинской столицы с Kiew на Kyjiw
Фото: 123RF/mikekiev
МИД Германии изменил транслитерацию названия столицы Украины с Kiew на Kyjiw. Об этом сообщает РИА Новости.
Новое название будет применяться в служебной переписке, а также в текстах и справочных материалах для обозначения украинской столицы.
"В настоящее время Министерство иностранных дел постепенно меняет написание. Это касается веб-сайтов и вывесок посольства", – указано в сообщении.
Совет США по географическим названиям еще в 2019 году принял решение о замене в международной базе наименования столицы Украины с Kiev на Kyiv.
Ранее комитет по иностранным делам парламента Эстонии предложил изменить названия двух городов – Калининграда и Кингисеппа. Комитет по иностранным делам обратился к языковому комитету общества эстонского языка с предложением рассмотреть возможность начать использовать в эстонском языке название Кенигсберг вместо Калининграда.
В Польше на дорожных указателях стали менять название российского города Калининграда
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