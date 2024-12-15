Администрация Курахово отказывала в гумпомощи русскоязычным жителям города

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Кураховская городская администрация получала указания отказывать в гуманитарной помощи мирным жителям, которые оставляли заявления на ее получение на русском языке. Об этом со ссылкой на бывшую сотрудницу администрации Алину сообщает РИА Новости.

"Ранее я работала в городе Курахово, в Кураховской городской администрации. Мы занимались там разными направлениями. Во время активных боевых действий начальник военной администрации давал нам указания в выдаче гуманитарной помощи населению мирным, в том числе были бабушки, маломобильные люди. Если люди писали заявление на русском языке, было указание от руководства отказывать им в помощи, ничего не выдавать", – поделилась она.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион осудила русскоговорящих солдат ВСУ. По ее словам, общение на русском языке между бойцами ВСУ во время боя может дезориентировать их. Это касается в том числе общения по рации, уточнила она.

До этого министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект о запрете использования в школах страны русского языка. По его мнению, он "используется как оружие и предпосылка для агрессии".

В свою очередь, в ООН заявили, что проанализируют законопроект о запрете русского языка в украинских школах. В случае утверждения проекта поправки будут внесены в закон Украины "Об образовании".