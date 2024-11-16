Офицер ВСУ Кривущенко: русский язык является одной из причин поражения украинских солдат

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Военнослужащие Украины терпят поражение на фронте из-за того, что используют русский язык, заявил офицер ВСУ Андрей Кривущенко в эфире украинского телеканала.

Он отметил, что многие солдаты ВСУ не знают украинский язык и общаются между собой по-русски. Этим, по его словам, пользуются российские военные.

"Приходит противник на позицию, заходят: "Кто там?" Ребята: "Мы свои, с соседней бригады заблудились, можно к вам?" Противник заходит – или забирает в плен, или уничтожает позицию", – поделился Кривущенко.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион осудила русскоговорящих солдат ВСУ. По ее словам, общение на русском языке между бойцами ВСУ во время боя может дезориентировать их. Это касается в том числе общения по рации, уточнила она.