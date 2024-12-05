Мэр Варшавы заявил, что в городе остались около 150 тыс украинских беженцев

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На сегодняшний день в Варшаве остались около 150 тысяч украинских беженцев, рассказал мэр города Рафал Тшасковский. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в последние годы Польшу заполонили около двух миллионов украинцев, причем в пиковый момент в столицу приехали примерно 350 тысяч. Но несмотря на то, что беженцы начали покидать страну, Тшасковский уверен, что часть из них останется в Варшаве навсегда.

Между тем претендент на пост президента Польши Славомир Ментцен заявил, что в нелегальных мигрантов на границе будут стрелять при его избрании главой страны. По словам политика, он планирует противодействовать левой идеологии, которая, как он считает, сейчас распространена на Западе, включая польские школы.

Вместе с тем он выразил уверенность, что граждане республики не будут воевать за Крым и Донбасс. Ментцен подчеркнул, что хочет видеть гордую и суверенную Польшу, которая не спрашивает по каждому вопросу разрешения у Берлина, Брюсселя или Вашингтона.