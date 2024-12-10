Politico: выходцам из Западной Украины начали отказывать в предоставлении убежища

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Выходцы из Западной Украины столкнулись с отказами в предоставлении убежища на территории некоторых стран, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на издание Politico.

Чиновники этих государств объясняют такие решения тем, что украинцы, уехавшие из западной части страны, жили далеко от линии фронта.

В частности, еще в сентябре Норвегия заявила, что перестанет в автоматическом порядке давать право на убежище всем гражданам, прибывшим из шести областей на западе Украины. К числу условно безопасных регионов были отнесены Волынская, Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Ровенская области.

Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что к настоящему моменту в городе остались около 150 тысяч украинских беженцев. По словам чиновника, в последние годы Польшу заполонили почти два миллиона украинцев, причем в пиковый момент в столицу приехали примерно 350 тысяч человек.

