Kurier: украинцу отказали в выдаче гражданства Австрии из-за отказа петь гимн

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Украинец не смог получить гражданство в Австрии из-за отказа исполнить гимн республики на церемонии вручения, пишет RT со ссылкой на Kurier.

Мероприятие состоялось в управлении округа Баден. Правительство земли Нижняя Австрия отозвало решение о предоставлении мужчине гражданства.

Между тем избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить практику предоставления американского гражданства по праву рождения. Республиканец подчеркнул , что считает нелепым автоматическое предоставление гражданства, гарантированное 14-й поправкой.

Парламент Абхазии, в свою очередь, ввел обязательную клятву на абхазском языке в органе, уполномоченном президентом, при получении гражданства республики.