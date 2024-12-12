Kurier: украинцу отказали в выдаче гражданства Австрии из-за отказа петь гимн

12 декабря, 20:23Политика
Фото: depositphotos/pajche
Украинец не смог получить гражданство в Австрии из-за отказа исполнить гимн республики на церемонии вручения, пишет RT со ссылкой на Kurier.
Мероприятие состоялось в управлении округа Баден. Правительство земли Нижняя Австрия отозвало решение о предоставлении мужчине гражданства.
Между тем избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении отменить практику предоставления американского гражданства по праву рождения. Республиканец подчеркнул , что считает нелепым автоматическое предоставление гражданства, гарантированное 14-й поправкой.
Парламент Абхазии, в свою очередь, ввел обязательную клятву на абхазском языке в органе, уполномоченном президентом, при получении гражданства республики.