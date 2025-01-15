Telegraph: до 20 тысяч украинских беженцев могут потерять работу в Британии

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Тысячи украинских беженцев, прибывших в Великобританию в 2022 году, могут остаться без работы из-за бюрократической неопределенности в связи с новыми правилами продления визы. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на благотворительную организацию Opora.

По информации британского МВД, украинские беженцы смогут в феврале этого года начать подавать заявление на продление визы еще на 18 месяцев. Однако сделать это можно не раньше чем за 28 дней до истечения срока ее действия, при этом рассмотрение заявления может занять до двух месяцев.

В результате до 20 тысяч беженцев Украины могут столкнуться с проблемами при трудоустройстве, отметило издание. Работодатели, утверждают журналисты, не продлевают трудовые договоры с украинцами и не приглашают их на собеседования из-за появившейся неопределенности.

Опрос Opora среди трех тысяч граждан Украины показал, что 4% беженцам отказали в сдаче жилья по причине визового вопроса.

Ранее сообщалось, что финские власти планируют рассмотреть вопрос о возвращении украинских беженцев на родину. Представитель миграционной службы Финляндии (Migri) уточнил, что страна может принять такое решение, но порог для этого пока очень высок.

Также начальник отдела по выдворению Migri Олли Коскипиртти пояснил, что, согласно новой политике по вопросу украинских беженцев, люди могут вернуться в районы, не затронутые боевыми действиями.