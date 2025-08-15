WSJ: украинских беженцев могут депортировать из США из-за администрации Трампа

Фото: 123RF/coffe72

Украинских беженцев могут выслать из США, если администрация президента Дональда Трампа не продлит соответствующую программу, передает News.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Правовой статус могут потерять тысячи человек. По данным СМИ, сейчас в США проживают около 120 000 украинских беженцев. При этом многие были вынуждены покинуть страну после прихода Трампа в Белый дом.

Ранее министры внутренних дел Польши и Германии Томаш Семоняк и Александр Добриндт предложили реализовать проект по выведению украинских беженцев из систем социальной поддержки. Этот вопрос рассматривался на встрече чиновников в Варшаве.

В частности, они обсудили варианты помощи беженцам интегрироваться в общество и экономику стран, которые их принимают. Еще одними темами стали проблемы нелегальной миграции, а также методы борьбы с преступностью и терроризмом.

