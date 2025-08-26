Физик-ядерщик Ожаровский заявил о своей депортации из Монголии в РФ

Фото: телеграм-канал "Ожаровский"

Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский, который был задержан в Монголии, депортирован в Россию. Об этом ученый сообщил в своем телеграм-канале.

Он также прикрепил к публикации фотографию контрольно-пропускного пункта на границе России и Монголии. Иных деталей физик-ядерщик не раскрыл.

20 августа сотрудники миграционной службы и полиции Монголии задержали Ожаровского во время обследования заброшенных урановых карьеров, которые проходили в районе Мардай.

По словам ученого, он приехал в Монголию по приглашению местных экологических активистов, которые борются с добычей урана. Ожаровский заявил, что к нему подъехала машина, из которой вышла девушка, представившись сотрудником миграционной службы. Она попросила его паспорт для проверки, после чего забрала документ.

Физик-ядерщик добавил, что ему не было предъявлено никаких обвинений. При этом он подозревает, что поводом для задержания могли стать сообщения в монгольских соцсетях о его якобы связях с российскими спецслужбами или "Росатомом".

Спустя время в посольстве сообщили, что здоровью и безопасности Ожаровского ничего не угрожает. Монгольским дипломатам было предложено решить данную проблему в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

