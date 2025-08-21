Посольство РФ в Монголии рассказало о ситуации с задержанием физика-ядерщика Ожаровского

Фото: vk.com/Андрей Ожаровский

Посольство России в Монголии сообщило, что здоровью и безопасности задержанного в стране российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского ничего не угрожает. Об этом представители дипмиссии заявили в интервью РИА Новости.

Сотрудники посольства держат ситуацию под контролем и поддерживают связь со всеми заинтересованными сторонами. Монгольским дипломатам было предложено решить данную проблему в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

Также в дипмиссии высказали надежду, что ученый в ближайшее время благополучно вернется в Россию.

О задержании Ожаровского в Монголии стало известно 20 августа. По его словам, он прибыл в страну по приглашению экологических активистов, которые борются с добычей урана.

Задержание произошло во время обследования заброшенных урановых карьеров в районе Мардай. Сотрудники миграционной службы забрали у ученого паспорт и сопроводили до ближайшего погранперехода.

Сам Ожаровский подозревает, что поводом для задержания могли стать сообщения в монгольских соцсетях о его якобы связях с российскими спецслужбами или "Росатомом".