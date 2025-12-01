Gazeta Wyborcza: мигранты из Украины превратили парк Варшавы в место преступности

Фото: warszawa.wyborcza.pl/Michał Borowczyk

Украинские подростки превратили Свентокшиский парк в центре Варшавы в место пьянства и разбойных нападений. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на польское издание Gazeta Wyborcza.

По данным газеты, в 2023 году полицейские выезжали в парк 791 раз, а в 2024-м количество рейдов увеличилось до 891 раза.

При этом в 2025 году полиция выезжала в парк уже 936 раз. Последний серьезный рейд пришелся на середину ноября, когда в парке произошла массовая драка. В столкновениях участвовали около 50 человек. Чтобы разрешить ситуацию, правоохранители задействовали восемь патрульных автомобилей.

Ранее СМИ писали, что поддержка Украины со стороны Польши снизилась. Если до этого опрос варшавской социологической службы CBOS показывал, что 94% поляков хотят принять украинских беженцев, то сегодня этот показатель составляет 48%. Некоторые польские политики считают, что украинские мигранты получают соцвыплаты вне очереди, что вызывает недовольство среди местного населения.