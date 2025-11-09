Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 ноября, 15:41

Политика

Песков назвал "Буревестник" и "Посейдон" прорывными технологиями

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

"Буревестник" и "Посейдон" – это прорывные технологии, которых нет ни у одной страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Для создания таких технологий требуются большие коллективы целеустремленных, одаренных людей.

Как подчеркнул представитель Кремля, суждения о том, что их испытания якобы были ядерными, очень поверхностны и неверны.

"Речь идет, во-первых, о средстве доставки. И речь не идет о ядерном взрыве. Это ядерный движитель или двигатель, поэтому это совершенно разные темы", – пояснил Песков.

Испытания "Буревестника" завершились 26 октября, после чего Владимир Путин поручил начать подготовку инфраструктуры для размещения ракет. Президент также отметил, что ядерная силовая установка обладает мощностью, сравнимой с ядерным реактором атомной подводной лодки, но она в 1 000 раз меньше.

Кроме того, Россия провела испытания подводного аппарата "Посейдон". Как заявил Путин, это подводный безэкипажный комплекс с ядерной энергетической установкой. Прошедшие испытания российский лидер назвал "огромным успехом".

Владимир Путин наградил разработчиков "Буревестника" и "Посейдона"

Читайте также


властьполитика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика