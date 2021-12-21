Шойгу заявил, что американские ЧВК готовят провокации в Донбассе

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Американские частные военные компании готовят провокации в Донбассе. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

"Для совершения провокаций в городах Авдеевке и Красном Лимане доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", – сказал он.

Шойгу также добавил, что в настоящее время, по данным Минобороны, в Донецкой области находятся порядка 120 американских бойцов, которые задействованы в тренировках украинского спецназа.

Ранее британский журналист Тим Блэк призвал Запад признать свою ответственность за внутриукраинский кризис. По его словам, не Россия главный игрок в этой ситуации. Он объяснил, что происходящее в Украине – продукт страха Москвы перед экспансией Североатлантического альянса, который и является основным дестабилизирующим элементом.

