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Западу необходимо признать роль в украинском кризисе, чтобы разрешить данную проблему. Об этом заявил журналист Тим Блэк в статье, опубликованной в журнале Spiked.

Автор рассмотрел некоторые материалы зарубежных СМИ, где Россию выставляют агрессором. По его словам, образ страны, которая вмешивается в выборы и военные действия и хочет вторгнуться на Украину, не соответствует действительности.

"На самом деле Россия здесь не главный игрок и уж, конечно, не агент хаоса. Наоборот, все, что происходит на Украине и вокруг нее, – продукт давнего страха Москвы перед западной экспансией. Если здесь и есть деструктивная дестабилизирующая сила, то это не Кремль, а НАТО. С точки зрения, России это НАТО тут проворачивает делишки", – говорится в статье.

Также автор напомнил, что многие члены НАТО не упустили бы возможности расшириться до границ России. Поэтому опасения Москвы оправданны, считает журналист. В качестве примера он привел многочисленные учения НАТО возле российских границ, размещение боевых подразделений в странах Балтии и кораблей в Черном море.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в процесс милитаризации Украины включился Евросоюз, на этом фоне переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса зашли в тупик. Она также отметила, что Брюссель подталкивает Киев к пересмотру Минских соглашений. По ее словам, эмиссары Брюсселя воодушевляли тех, кто совершал антиконституционные перевороты.

