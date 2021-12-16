Песков назвал ошибкой информацию о нахождении войск РФ в Донбассе

Фото: ТАСС/Муравьев Николай

Российские войска не находились и не находятся в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в тексте приговора суда в Ростове-на-Дону о коррупции при поставках продовольствия подтверждалось присутствие в Донбассе российских военных.

Песков подчеркнул, что, вероятнее всего, это ошибка авторов текста.

"Потому что это невозможно, никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет", – цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.

Ранее британский журналист заявил, что Западу необходимо признать роль в украинском кризисе, чтобы разрешить данную проблему. По его словам, образ страны, которая вмешивается в выборы и военные действия и хочет вторгнуться на Украину, не соответствует действительности. Автор напомнил, что многие члены НАТО не упустили бы возможности расшириться до границ России.

