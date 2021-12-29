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14:12

В ЛНР заявили о похищении сотрудника Народной милиции украинскими диверсантами

за рубежом

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Сотрудника Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики похитили у линии соприкосновения в Донбассе и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Ивана Филипоненко.

"27 декабря украинская диверсионная группа сил спецопераций в нарушение действующих договоренностей похитила военнослужащего Народной милиции Луганской народной республики", – сообщил Филипоненко.

Он добавил, что на месте, где находился сотрудник Народной милиции, найдены следы борьбы и крови, что свидетельствует о том, что его увозили силой.

22 декабря Вооруженные силы Украины заявили о готовности соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Такие договоренности были достигнуты в ходе заседания Трехсторонней контактной группы.

Позднее в этот же день постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Киев в нежелании совершать какие-либо усилия для обеспечения соблюдения режима перемирия в Донбассе.

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