Песков указал на позитивные сигналы в переговорах Макрона и Зеленского

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В ходе пресс-конференции глав Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона наблюдались позитивные сигналы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По тому, что было сказано на пресс-конференции, там были позитивные сигналы о том, что решение на Украине может быть только на базе реализации Минских соглашений, что верно", – отметил Песков, слова которого приводит РИА Новости.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия не услышала каких-либо слов от Зеленского, что Киев готов оперативно заняться выполнением Минских соглашений.

"Этих слов мы не услышали. Поэтому есть и позитивные сигналы, есть и менее позитивные. Подождем дальше, президенты созвонятся, и картина будет яснее", – заключил Песков.

Ранее глава украинской партии "Держава" Дмитрий Василец выразил сомнения в том, что президент Украины Владимир Зеленский будет выполнять Минские соглашения. Он уточнил, что уже многократно президент Зеленский обманывал украинский народ, причем делал это публично.