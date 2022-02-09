Глава украинской партии "Держава" усомнился в выполнении Киевом Минских соглашений

Фото: depositphotos/rospoint.ukr.net

Глава украинской партии "Держава" Дмитрий Василец выразил сомнения в том, что президент Украины Владимир Зеленский будет выполнять Минские соглашения, сообщает RT.

"Уже многократно президент Зеленский обманывал украинский народ, причем делал это публично. Надеяться на то, что в этот раз он не соврал, я думаю, не стоит", – заявил Василец.

По его словам, граждане Украины так же оценивают это заявление.

Ранее Владимир Путин прокомментировал поговоркой критику Минских соглашений со стороны властей Украины.

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент РФ обратил внимание, что в Киеве постоянно меняют позицию по вопросу выполнения Минских договоренностей. В частности, Владимир Зеленский ранее заявлял, что ему не нравится ни один пункт данных соглашений.

