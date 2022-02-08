Песков объяснил слова Путина про "красавицу" по отношению к Киеву

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина про "красавицу" по отношению к Киеву и Минским соглашениям. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, Путин, процитировав выражение "нравится не нравится, терпи, моя красавица", имел в виду, что государство должно выполнять взятые на себя обязательства.

"Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства, если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять", – подчеркнул Песков, добавив, что, вероятно, эту фразу было достаточно сложно перевести на французский язык.

Журналисты отметили схожесть этого выражения со строчкой одной из песен группы "Красная плесень". На это представитель Кремля ответил, что Путин вряд ли знаком с творчеством данных исполнителей, а сами музыканты, скорее всего, позаимствовали эту фразу из русского фольклора.

"Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы", – подчеркнул Песков.

Ранее Путин прокомментировал поговоркой про "красавицу" критику Минских соглашений со стороны властей Украины.

На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент РФ обратил внимание, что в Киеве постоянно меняют позицию по вопросу выполнения Минских договоренностей. В частности, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что ему не нравится ни один пункт данных соглашений. Российский лидер подчеркнул, что достигнутые договоренности необходимо исполнять.

Ранее Путин заявил Макрону, что Украина отказывается выполнять Минские соглашения. В свою очередь, президент Франции пообещал затронуть этот вопрос на предстоящих переговорах с Зеленским.

