Канцлер ФРГ высказался о переговорах с Путиным

Фото: AP Photo/Kremlin Pool/Sergey Guneev
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал продолжительность переговоров с Владимиром Путиным хорошим знаком. По его словам, во время беседы они не упустили ни одной темы.
"Мы долго говорили с президентом (Владимиром. – Прим. ред.) Путиным, мы не упустили ни одной темы – ни сложной, ни простой. Культурные вопросы, экономические вопросы. <...> То, что мы так долго разговаривали друг с другом, – это хороший знак", – цитирует его РИА Новости.
Шольц отметил, что они коснулись темы Украины в частности и европейской безопасности в целом. Вопросы, в которых страны имеют разные позиции, обсуждались в достаточно интенсивном формате, подытожил он.
Во вторник в Кремле состоялись переговоры Путина и Шольца. Они продлились примерно 3,5 часа. В ходе них лидеры обсудили в том числе российские предложения по гарантиям безопасности. В частности, они коснулись недопущения дальнейшего расширения НАТО, отказа от размещения блоком своих ударных вооружений вблизи границ с РФ, а также возвращения его военной инфраструктуры к границам 1997 года.
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