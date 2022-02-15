Лавров и Блинкен обсудили график контактов РФ и США

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили в ходе телефонного разговора график предстоящих контактов между Россией и Соединенными Штатами. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
"15 февраля по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова и государственного секретаря США Э. Блинкена. <...> Главы внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих контактов на различных уровнях", – говорится в сообщении.
Также дипломаты договорились продолжить взаимодействие по вопросу российских предложений о гарантиях безопасности, в частности Лавров призвал западных партнеров к диалогу и обратил внимание на недопустимость агрессивной риторики с их стороны.
Ранее Владимир Путин провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которых обсудил с коллегой российские предложения по гарантиям безопасности. Во время совместной пресс-конференции президент РФ отметил, что они коснулись в том числе недопущения дальнейшего расширения НАТО, отказа от размещения блоком своих ударных вооружений вблизи границ с РФ, а также возвращения его военной инфраструктуры к границам 1997 года.
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