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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что после протокольно-технических моментов Россия опубликует ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

"Конечно, мы опубликуем этот документ, нам стесняться нечего", – сказал Лавров после встречи с посольским коллегой Збигневом Рау.

Накануне стало известно, что Владимир Путин концептуально одобрил проект ответа России по гарантиям безопасности. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что дипломаты дорабатывают текст перед отправкой.

В начале января были проведены российско-американские переговоры по теме гарантий безопасности. Конференция в Женеве стала следствием того, что МИД РФ опубликовал проекты соответствующих договоров с США и НАТО.

К концу месяца Вашингтон передал Москве свой письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. С американской стороны поступил запрос на то, чтобы текст не был обнародован, однако позже информация попала в газету El Pais.

