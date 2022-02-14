Путин одобрил проекты ответа России по гарантиям безопасности

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин концептуально одобрил проект ответа России по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

Проект Путину представил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Песков уточнил, что в настоящее время дипломаты ведут работу над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам.

В конце января Соединенные Штаты передали России свой письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, которые обсуждались на переговорах в Женеве 10 января. Позже в Вашингтоне попросили Москву данные документы не обнародовать.

Позднее газета El Pais опубликовала тексты ответов США и НАТО. В них Запад призывает Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ, в том числе к предоставлению информации о численности и размещении своих сил, а также обсудить контроль над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

