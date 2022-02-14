Лавров прокомментировал ответ США по гарантиям безопасности

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Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал об отрицательном ответе Соединенных Штатов по ключевым предложениям России по гарантиям безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
В ходе встречи с Владимиром Путиным он отметил, что министерство получило ответы США и НАТО и внимательно их изучило вместе с другими ведомствами.
"Ответ США нас прежде всего интересует, потому что всем понятно, кто играет главную роль в решении этих вопросов в западном лагере", – сказал Лавров.
По словам министра, Соединенные Штаты дали отрицательный ответ по ключевым положениям, касающимся нерасширения НАТО, неразмещения ударных и наступательных вооружений в Европе и возвращения военно-политической конфигурации на континенте на позиции 1997 года.
"Нас, конечно, это удовлетворять не может", – подчеркнул Лавров.
В то же время вторая часть ответа США, по его словам, имеет достаточно конструктивный характер и предусматривает конкретные меры в отношении возобновления выполнения положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого США вышли в 2019 году.
"Там же содержатся конкретные предложения по целому ряду мер снижения военных рисков, мер доверия и военной транспарентности. Интересно, что практически все эти компоненты, которые американцы включили в свой ответ, отражают инициативы, продвигавшиеся РФ за последние несколько лет", – рассказал Лавров.
Кроме того, Вашингтон заявил о необходимости отвода военных учений от линии соприкосновения России и НАТО, а также совместного определения предельной дистанции сближения боевых самолетов и кораблей.
"Сейчас на все вот эти наши инициативы следует уже конкретный акцент, готовность вступить в серьезные переговоры", – заключил Лавров.
В конце января Соединенные Штаты передали России свой письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, которые обсуждались на переговорах в Женеве 10 января. Позже в Вашингтоне попросили Москву данные документы не обнародовать.
Позднее газета El Pais опубликовала тексты ответов США и НАТО. В них Запад призывает Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ, в том числе к предоставлению информации о численности и размещении своих сил, а также обсудить контроль над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
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