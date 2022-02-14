Путин заявил, что расширение НАТО на Восток бесконечно и очень опасно

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Владимир Путин заявил, что расширение военного блока НАТО на Восток представляет собой бесконечный и очень опасный для России процесс. Об этом сообщает ТАСС.

Такую характеристику политики НАТО президент России озвучил в ходе встречи с главой МИД Сергеем Лавровым в Кремле.

"Мы договаривались с вами сегодня о том, что министерство иностранных дел России представит свои соображения по поводу ответов, которые мы получили на наши предложения, <...> по поводу организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе, и ответа на наши озабоченности, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на Восток", – сказал Путин.

Он отметил, что процесс расширения Североатлантического альянса теперь начинает затрагивать бывшие республики СССР, в том числе Украину.

В конце января Соединенные Штаты в письменном виде передали России свой ответ на предложения по гарантиям безопасности, которые обсуждались на переговорах в Женеве 10 января. Позже в Вашингтоне попросили Москву данные документы не обнародовать.

Позднее газета El Pais опубликовала тексты ответов США и НАТО. В них Запад призывает Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ, в том числе к предоставлению информации о численности и размещении своих сил, а также обсудить контроль над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

