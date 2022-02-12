Москва скоро отреагирует на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности – Ушаков

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Москва рассмотрит и по возможности учтет соображения лидера США Джо Байдена в реакции на ответы американской стороны и Североатлантического Альянса по гарантиям безопасности. Об этом ТАСС заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков.
"Президенты условились, что высказанные Байденом соображения будут в Москве внимательно рассмотрены и по возможности учтены в нашей реакции на поступившие из США и НАТО позиционные документы", – отметил Ушаков.
Он уточнил, что заявления Байдена рассмотрят несмотря на то, что они во многом совпадают с содержанием переданных ответов Альянса и США.
Ушаков также подчеркнул, что в ходе диалога президентов было упомянуто, что РФ уже почти закончила межведомственную проработку вероятных шагов, и об этом будет объявлено уже в ближайшее время.
"Эту реакцию мы в ближайшее время доведем до сведения партнеров и общественности", – отметил он.
Отмечается, что, по словам Ушакова, Владимир Путин напомнил историю отношений Штатов, Североатлантического Альянса и РФ, что в результате привело к сегодняшней кризисной ситуации.
"Президент России, в частности, отметил, что в годы холодной войны Советский Союз и США были, конечно, стопроцентно противниками, а, например, в 1990-е годы мы были бы вроде друзьями, но даже тогда США и НАТО вели далеко не конструктивную линию в отношении России", – передал Ушаков слова лидера РФ.
Он отметил, что именно в то время началось практическое расширение области деятельности Альянса, и именно тогда были приняты новые члены, а НАТО приблизилась к границам РФ.
"После этого уже в 2000-х годах произошла резкая деградация условий безопасности в евроатлантическом пространстве, эта деградация как раз касалась именно безопасности нашей страны", – заключил помощник Путина.
В конце января Соединенные Штаты в письменном виде передали России свой ответ на предложения по гарантиям безопасности, которые обсуждались на переговорах в Женеве 10 января. Позже в Вашингтоне попросили Москву данные документы не обнародовать.
Позднее газета El Pais опубликовала тексты ответов США и НАТО. В них Запад призывает Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ, в том числе к предоставлению информации о численности и размещении своих сил, а также обсудить контроль над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
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