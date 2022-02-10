В Совфеде поддержали слова Путина о гарантиях безопасности от Запада

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев поддержал слова Владимира Путина о том, что Россия должна добиваться от США и НАТО гарантий своей безопасности. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

"В сегодняшнем заявлении президента – подтверждение той четкой позиции, которая была сформулирована еще в конце прошлого года, которая хорошо известна нашим потенциальным партнерам по достижению соответствующих договоренностей", – сказал сенатор.

По его словам, позиция России по этому вопросу не является дискриминационной по отношению к Западу, поскольку подразумевает одинаковую безопасность для всех. Ни США, ни НАТО навстречу не идут, а значит, они в коллективной безопасности не нуждаются, предположил Косачев.

"Запад по-прежнему находится в иллюзии, что он может обеспечить безопасность привилегированным, преимущественным образом для себя, но при этом не понимает, что тем самым эта безопасность будет носить дискриминационный характер для остального мира, включая Россию", – продолжил он.

Сенатор выразил уверенность, что однажды Запад осознает важность обеспечения равной для всех безопасности. Он также назвал реалистичными задачи, которые российский президент ставит на этом направлении перед дипломатией.

Ранее Владимир Путин, поздравляя сотрудников и ветеранов МИД с профессиональным праздником, заявил, что России нужно добиваться от США и НАТО исчерпывающих и юридически закрепленных гарантий безопасности. По его словам, обстановка в мире становится все более напряженной, что требует дополнительных усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию угрозам.

