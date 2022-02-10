Постпред России при ООН заявил, что действия Запада могут привести к трагедии

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Игра Запада на повышение ставок на переговорах по гарантиям безопасности может привести к трагедии. Об этом РИА Новости заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Нашу серьезную озабоченность вызывает то, что США и их союзники обостряют обстановку до такой степени, когда игра на повышение ставок может обернуться реальной трагедией, виновниками которой будут именно те, кто навязал нам, а по большому счету международному сообществу, эту опасную игру", – подчеркнул Гатилов.
Постпред отметил, что этот известный в дипломатии прием уже много раз применялся в истории международных отношений. При этом Гатилов считает, что США и их партнеры не готовы к реальному конфликту с Россией.
Ранее Гатилов заявил, что власти Украины способны осуществить провокации против россиян в Крыму. Дипломат допустил, что провокации могут произойти и в других граничащих с Украиной субъектах РФ. Он обратил внимание, что подобные призывы часто звучат в украинских СМИ. Кроме того, инициативы исходят и от политиков этой страны.
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