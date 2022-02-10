В конгрессе США не успели договориться по санкциям против РФ – СМИ

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Конгресс США не успевает рассмотреть проект санкций против России в случае эскалации напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Палата представителей США до голосования по проекту ушла на каникулы, а свою работу возобновит 28 февраля.
Законопроект о санкциях, который внесен группой демократов, предполагает введение в отношении России санкций в случае эскалации конфликта на Украине. Однако, по данным агентства, республиканцы и демократы не могут договориться между собой об эффективности данных мер.
Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл считает, что санкции не удержат Россию от приписываемых ей планов. При этом он отметил, что американский лидер Джо Байден уже сейчас обладает всеми полномочиями для введения санкций против РФ.
Республиканцы считают, что санкции против России могут быть введены не только в случае вторжения на Украину, демократы же не хотят действовать превентивно. Администрация США также уверена, что преждевременное введение санкций приведет к утрате сдерживающего эффекта.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил об отправке делегации в Европу для обсуждения санкций против России в случае эскалации ситуации на Украине. Он уточнил, что в делегацию также войдут представили Минфина. По словам Прайса, американская сторона продолжает сотрудничать с союзниками по разработке мер против РФ.
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