Путин заявил о необходимости добиваться от США и НАТО гарантий безопасности для РФ

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России нужно добиваться от США и НАТО исчерпывающих и юридически закрепленных гарантий безопасности. Об этом заявил Владимир Путин, поздравляя сотрудников и ветеранов МИД с профессиональным праздником, говорится в сообщении на сайте Кремля.

По его словам, обстановка в мире становится все более напряженной.

"Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", – отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что по-прежнему актуальна системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного порядка в мире.

В конце января Соединенные Штаты в письменном виде передали России свой ответ на предложения по гарантиям безопасности, которые обсуждались на переговорах в Женеве 10 января. Позже в Вашингтоне попросили Москву данные документы не обнародовать.

2 февраля испанская газета El Pais неизвестным образом заполучила и опубликовала тексты соответствующих ответов США и НАТО. В них Запад призывает Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ, в том числе к предоставлению информации о численности и размещении своих сил, а также обсудить контроль над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

